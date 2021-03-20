بيان من فيسبوك وإنستغرام وواتسآب بشأن عطل الـ45 دقيقة الذي هزّ العالم

2021/03/20 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة “ماسنجر” و”واتسآب” و”إنستغرام”، اليوم الجمعة، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة.

وأوضحت “فيسبوك” في بيان لها أنه “في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات “فيسبوك”، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج”، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وأضاف “فيسبوك” في بيانه، أنه تم إصلاح انقطاع الخدمة وإجراء تحديثات إضافية لتعكس استعادة كافة الخدمات.

كما أكد موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” عبر حسابه على موقع “تويتر” عن حل العطل الذي أصابه، اليوم الجمعة.

وغرد أن “بعض المستخدمين واجهوا مشكلات مع حسابات “إنستغرام” الخاصة بهم في وقت سابق، لكننا عدنا الآن، تم إصلاح المشكلة ونأسف لحصولها”.

كذلك أعلن تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” عن حل العطل الفني الذي ضربه اليوم، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” شكرا على سعة صدركم، لقد كانت 45 دقيقة طويلة، لكننا عدنا!”.

وأثناء انقطاع الخدمة والعطل الفني الذي وقع اليوم الجمعة، أبلغ أكثر من 100000 مستخدم عن مشكلات مع “إنستعرام” عبر موقع “داون ديتيكتور” المعني برصد المشاكل الفنية للمواقع، فيما أبلغ أكثر من 24000 مستخدم عن مشكلات مع “واتسآب”، وأبلغ أكثر من 5000 مستخدم عن مشكلات مع تطبيق “فيسبوك ماسنجر”.

يشار إلى أن انقطاع الخدمة اليوم الجمعة ليس الأول بالنسبة لشركة “فيسبوك”، فقد وقع عطل فني في تطبيق “فيسبوك ماسنجر” والرسائل الخاصة في “إنستغرام” في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما واجه “فيسبوك” و”إنستغرام” انقطاعات كبيرة خلال عيد الشكر في عام 2019.انتهى 25

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