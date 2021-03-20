الشيخ جمال الضاري يرحب بدعوة الحوار الوطني برعاية دولية

2021/03/20 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: لازلنا نعيش آثار احتلال ‫العراق‬ الذي بدأ في مثل هذا اليوم، وفرض علينا عملية سياسية ودستور كُتب في ظل الاحتلال ومباركته، لذلك نجدد دعوتنا لحوار وطني برعاية المجتمع الدولي لبناء عقد أجتماعي … Readmore

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