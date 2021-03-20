الوصول للمناعة.. طبيب ينصح الشعب بخصوص علاج كورونا

2021/03/20 | 10:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وجه الاستشاري بطب الاسرة عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، علي أبو طحين، رسالة إلى الشعب العراقي بشأن لقاح فيروس كورونا، فيما دعا إلى الابتعاد عن الأكاذيب وما يقال عن اللقاح من غير الجهات المختصة.

وقال أبو طحين في تصريح صحافي إن "اللقاح الذي وصل إلى العراق آمن وادعو جميع أبناء الشعب العراقي إلى استخدامه وعدم تصديق الأكاذيب التي تقال عنه والاعتماد على الجهات المختصة في اقتناء المعلومات التي تخص اللقاحات".

وأضاف أن "اللقاح معتمد لدى مختلف دول العالم ويتلقاه جميع سكان العالم، لذا من الواجب الابتعاد عن المغرضين الذين يحاولون خلط الأوراق"، مبينا أن "اللقاح خطوة مهمة للسيطرة على الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تحقيق المناعة المجتمعية".



وأشار أبو طحين إلى أن "اللقاح اكثر اماناً من الأدوية الأخرى"، لافتا إلى أن "عدم تلقي اللقاح سيضع النظام الصحي أمام انهيار جديد وتفش كبير للفيروس في عموم البلاد".

وفي وقت سابق ، أكد مدير عام دائرة الصحة العامة د.



رياض الحلفي ، إن 8 آلاف شخص تطعموا بلقاح سينوفارم وظهرت أعراض بسيطة عند البعض واللقاح أمن لكن هناك خشية من استخدامه منعت قليلاً استكمال التلقيح به واكمال الـ 50 ألف جرعة التي وصلت كهدية من الشعب الصيني..

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