طلبة المراحل الابتدائية والثانوية يتوجهون اليوم لاداء امتحانات وسط إجراءات صحية ووقائية

2021/03/20 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، عن توجه طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول اليوم السبت الموافق الـ 20 من شهر آذار الجاري للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021.وقالت الوزارة في بيان أوردهُ المكتب الإعلامي، ان الامتحانات انطلقت …

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