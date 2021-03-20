البيت الأبيض معلقا على تعثر بايدن: الرئيس بخير بنسبة مئة بالمئة

2021/03/20 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بخير، وذلك بعد تعثره أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية.

ورجحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ان تكون سرعة الرياح في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، هي السبب في تعثر بايدن، قائلة انالجو كان عاصفا جدا في الخارج، مستدركة بأن الرئيس بخير بنسبة مئة بالمئة، دون ان تذكر فيما ذا كان بايدن قد خضع لفحص طبي للتأكد من سلامته.

وكانت الكاميرات قد سجلت لحظة تعثر بايدن أكثر من مرة اثناء صعودهالى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

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