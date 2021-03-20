2021/03/20 | 10:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أوقعت فريقه في مواجهة ضد ريال مدريد، بـالمثيرة.ومن المنتظر أن يحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد، في مواجهة الذهاب أحد يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على أرض “الريدز”، أحد يومي 13 و14 من الشهر نفسه.وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ المباراة النهائية لنسخة موسم 2017-2018، في العاصمة الأوكرانية كييف، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.وتعليقا على القرعة، قال كلوب لموقع ليفربول: “قرعة مثيرة للغاية.ستكون مواجهة صعبة بكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لمدرب ليفربول على مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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