2021/03/20 | 10:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تطالب بالموافقة على تحويل قضاء الجبايش إلى محافظة ومنحه تخصيصات مالية أسوة بحلبجة

طالبت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية بالموافقة على تحويل قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار إلى محافظة ومنحه تخصيصات مالية أسوة بقضاء حلبجة، داعية سكان المناطق التي تعرضت للقصف من قبل النظام السابق في النجف وكربلاء إلى رفع أصواتهم للمطالبة بإعلان مناطقهم محافظات مستقلة ومنحها تخصيصات مالية .

وقالت في بيان اليوم :" إننا لن نتكلم عن عدم دستورية المطالبة بإعلان حلبجة محافظة مستقلة، فالمشكلة لا تتعلق بالجانب المعنوي بقدر ما تتعلق بالجانب المالي، فإذا أراد الإقليم تحويل حلبجة وكرميان وكلار وسيد صادق ورانية وزاخو إلى محافظات بشرط عدم اعطائها تخصيصات مالية فلا يوجد مانع من استحداث 50 محافظة في الإقليم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء مطارات للسفر بينها بدلاً من تكبد عناء السفر نصف ساعة بالسيارة ".

وتابعت :" ان مطالبة البعض بإعلان حلبجة محافظة تتمتع بتخصيصات مالية قد أتاح لنا الفرصة لنخطو خطوة مماثلة في الجنوب، فإذا كانت حجة الإقليم بأن حلبجة تعرضت للقصف والإبادة، فقضاء الجبايش أيضاً تم تجفيف مسطحاته المائية وأحرقت نباتاته وأبيدت فيه كل اصناف الحيوانات والطيور وتعرض سكانه للقصف والإبادة والتهجير، وبالتالي نطالب بجعله محافظة ومنحه تخصيصات مالية ".

وأضافت نصيف :" إن الخير قادم للجنوب، وهذه دعوة لأهالي المناطق التي تعرضت للقصف عام 1991 في كربلاء والنجف للمطالبة بإعلان مناطقهم كمحافظات مستقلة ورفع أصواتهم للمطالبة بتخصيصاتهم المالية ".

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