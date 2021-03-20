قرار رسمي باعفاء مسؤول حكومي (وثيقة)

2021/03/20 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي، باعفاء قائممقام قضاء الرفاعي كاظم موسی عطا من منصبه، وتكليف عمار یاسر حسين بدلا عنه بالوكالة.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية السبت (20 آذار 2021)، فقد اصدر الاسدي قرارا اداريا نصه ما يلي":

اولا / اعفاء (كاظم موسی عطا) من منصب قائممقام قضاء الرفاعي ويعاد الى مديرية البلديات.

ثانيا / يكلف (عمار یاسر حسين) بمهام منصب قائممقام قضاء الرفاعي وكالة ولحين اختيار احد الاسماء المرشحه للمنصب من قبل مجلس الوزراء".

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