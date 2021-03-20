إصابة مدنيان في ناحية سيدكان بقصف للطيران الحربي التركي

2021/03/20 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب شخصان مدنيان في قصف نفذته طائرات حربية تركية على ناحية سيدكان بمحافظة أربيل.

وذكرت مصادر محلية ان الطائرات الحربية التركية قصفت منطقة بالناحية التابعة لقضاء سوران شمالي محافظة أربيل، بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، لكنها اصابت مركبة مدنية تحمل أربعة اشخاص مدنيين أصيب منهم اثنان في الحادث، فضلا عن الحاق اضرار كبيرة بالمركبة.

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