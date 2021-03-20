بايدن يدعو إلى “التحرك” في مواجهة العنف ضد الأميركيين من اصول آسيوية

2021/03/20 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المواطنين الى التحرك من أجل منع العنف المرتبط بالعرق وعدم التواطؤ في ذلك.

وقال بايدن في كلمة ألقاها من أتلانتا ان الصمت تواطؤ، ويجب التحدث عن هذا الامر بعلانية مطالبا الأميركيين بمحاربة ما أسماه عودة ظهور كراهية الأجانب.

وسبق أن أمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الاثنين تكريما للضحايا الثماني الذين قتلوا الأسبوع الماضي برصاص شاب أبيض في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

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