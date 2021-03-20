بالفيديو.. الأمن الوطني يطيح بمدير عام خلال تلقيه رشوة بآلاف الدولارات

2021/03/20 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت (20 آذار 2021)، الإطاحة بمدير عام في إحدى وازارت الدولة، خلال تلقيه رشوة بآلاف الدولارات.

ونشر الجهاز، مقطعاً مصوراً لعملية القبض وتلقته (بغداد اليوم)، حيث أظهر ضبط المدير العام متلبساً بتلقيه 100 ألف دولار من أحد الأشخاص.

وأظهر المقطع المصور، أن عملية القبض خلال تلقي المدير العام رشوة في عجلته من أحد الأشخاص.

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