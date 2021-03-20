بالوثيقة.. أمر القبض الصادر بحق ابراهيم الصميدعي والتهمة الموجهة إليه

2021/03/20 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة قبض وتفتيش بحق المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، مذكرة القبض والتفتيش بحق الصميدعي بتهمة (إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي)".

وتنص المادة 226 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).

وكان مصدر أمني، قد أفاد ليلة أمس، بأن قوة أمنية داهمت منزل الصميدعي، وأقدمت على اعتقاله وفق مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف الكرخ الاتحادية.

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