قريبا .. مشروع سككي يربط مدينة اور الاثرية باهوار ذي قار

2021/03/20 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت هيئة استثمار ذي قار، السبت، عن مشروع لتطوير منطقة اور الاثرية واهوار الجبايش من خلال انشاء خط سكة حديدية تربط بينهما.واشار رئيس هيئة استثمار ذي قار، عبد الحميد الحصونة، في تصريح صحفي ، الى "وجود مفاوضات تجرى حاليا مع احدى الشركات لغرض انشاء سكة حديدية تمتد من مدينة اور الاثرية وحتى اهوار الجبايش ، الامر الذي من شأنه تطوير هاتين المنطقتين السياحيتين".وأضاف الحصونة، ان "هذا المشروع سيكون ضمن المشاريع التطويرية للمناطق السياحية والاثارية"./انتهى8

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