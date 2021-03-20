تلاميذ وطلبة الابتدائية والثانوية يتوجهون لاداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

2021/03/20 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توجه طلبة وتلاميذ المراحل الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول اليوم السبت .وقالت وزارة التربية في بيان :" ان الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية ، فضلاً عن تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية ".واكدت:" ان اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية للطلبة، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب"./انتهى8

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