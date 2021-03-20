السوريون في المزاد العلني 

2021/03/20 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس عشر من شهر مارس الجاري أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، الجهة المانحة لجوائز الأوسكار، قائمتها القصيرة النهائية للأفلام المرشحة والتي تضمنت الفيلم الروائي الطويل "الرجل الذي باع ظهره" عن فئة أفضل فيلم دولي.

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