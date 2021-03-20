بالوثيقة: امر القبض على الصميدعي والتهمة الموجهة ضده

2021/03/20 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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حصلت السومرية نيوز على وثيقة لامر القبض الصادر من القضاء بحق المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي.

وتظهر الوثيقة الصادرة من القضاء العراقي التهمة الموجهة اليه.

هذا وكانت السلطات الامنية قد القت القبض على الصميدعي يوم امس الخميس بعد مداهمة منزله وسط العاصمة بغداد.

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