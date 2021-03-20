2021/03/20 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الأخير شكل خلال الشهر المنصرم ضغطا كبيرا على الاطراف الشيعية والسنية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني شكلّ خلال الشهر الماضي ضغطا كبيرا على الاطراف الشيعية والسنية لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2021، بشكل يكون في مصلحة مواطني كوردستان.

وأضاف: نحن سنتحمل مسؤولية اي قرار يصب في مصلحة المواطنين، ولا اتفاق غيره.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاهور شيخ جنكي: نتحمل مسؤولية اي قرار يصب في مصلحة المواطنين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاهور شيخ جنكي: نتحمل مسؤولية اي قرار يصب في مصلحة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).