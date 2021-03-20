محذرة من خطورة الموقف الوبائي .. الصحة : استمرار تصاعد اعداد الاصابات بكورونا يثير القلق

2021/03/20 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تحذيراً جديداً من خطورة الوضع الوبائي في العراق، مبدية قلقها من استمرار تصاعد اعداد الاصابات بفايروس كورونا .وذكرت الوزارة في بيان :" ان قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واغلاق المخالف منها".ونبهت وزارة الصحة الى خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث أستمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق ، مبينة :" ان معدل الاصابات في الايام الاخيرة كان اكثر من ٥٠٠٠ اصابة مرضية يوميا ، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، ما يؤكد ما أعلن عنه في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة الى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الاولى".وأكدت الوزارة، أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الاصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي الى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله"، مشيرة الى ارتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها.وبينت :" ان الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير الى أن 50% من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى".وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة والبيئة تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات ".ودعت الوزارة "المحافظين والجهات الامنية ومؤسسات الدولة كافة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة اشكالها وخاصة مجالس العزاء والافراح التي لوحظت عودتها في الآونة الاخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمام و توفير المعقمات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين".وكررت دعوتها لكل القنوات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية في حث المواطنين على تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها واحترام التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المخولة./انتهى8

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