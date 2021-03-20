2021/03/20 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري عن اعتقال المتورط بجريمة اغتيال شرطي شمال شرق بعقوبة.وقال الشمري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه :" ان فريقا امنيا مشتركا اعتقل المتورط بجريمة قتل شرطي في منطقة دورة الامام قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة يوم امس".واضاف :" ان عملية الاعتقال تمت بعد الوصول الى خيوط اسهمت في كشف هوية الجاني "../انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعتقل المتورط بجريمة اغتيال شرطي شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعتقل المتورط بجريمة اغتيال شرطي شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).