القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في البصرة

2021/03/20 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة البلدة الثانية من خلال المراكز التابعة له نفذت عمليات تحر لعدد من المطلوبين للقضاء، حيث أسفرت عن القبض على أربعة متهمين بقضايا جنائية وفق المواد (٤١٣ و ٤٥٧ و ٤٣٢) من قبل مفارز مركز شرطة الهادي والحسين".

واضاف البيان ان "مفارز قسم شرطة الدير والمدينة من خلال مراكز الشرطة التابعة لها تمكنت من تنفيذ أوامر قبض بحق خمسة متهمين صادر بحقهم أوامر قبض من القضاء أبرزها متهم بجريمة القتل وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي من قبل مفارز مركز شرطة الدير، وبقية المواد (٤٣٢ و ٢٤٠ و ٤١٣ و ٤١٥) توزعت على مراكز شرطة الزوين،والهوير، والمدينة، والإمام الصادق".

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