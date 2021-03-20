الرد السريع ينفذ واجباً أمنياً في قضاء الطارمية

2021/03/20 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم السبت، تنفيذ واجب أمني في قضاء الطارمية لملاحقة المطلوبين.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء الثاني فرقة الرد السريع شارك في واجب تفتيش وانتشار في قضاء الطارمية بالاشتراك مع طيران الجيش للبحث عن المطلوبين والقيام بعمليات استباقية لبسط الأمن والاستقرار في مناطق حزام بغداد".

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