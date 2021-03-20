بحوزته 5200 حبة مخدرة.. القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد

2021/03/20 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وأسلحة في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (5,200) خمسة آلاف ومائتان حبة مخدرة من نوع (وردي وكبتاجون)، و(45) غراما من مادة الكريستال المخدرة، وانبولات تعاطي، وسلاح ناري من نوع مسدس، وبندقية كلاشينكوف، وبندقية صيد، وعتاد من مختلف الأنواع، وأدوات تعاطي متنوعة".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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