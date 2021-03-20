2021/03/20 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى طقس صحو مع بعض الغيوم و ارتفاع معدلات الحرارة قليلا في المناطق الشمالية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان مفصل تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آذار 2021) إن "الطقس صحو مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع استقرار في معدلات الحرارة بمناطق الوسط والجنوب، فيما ترتفع قليلا في المناطق الشمالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: عودة ’خجولة’ للأمطار وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: عودة ’خجولة’ للأمطار وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).