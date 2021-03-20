38 لاعباً يمثلون إيطاليا في التصفيات المونديالية

2021/03/20 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةاختار المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، 38 لاعباً في قائمة الفريق استعداداً لتصفيات أوروبا لكأس العالم 2022 بقطر، حيث سيواجه كلاً من إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.ويفتتح المنتخب الإيطالي مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة أيرلندا الشمالية يوم 25 آذار، ثم يواجه كلاً من بلغاريا وليتوانيا يومي 28 و31 من الشهر ذاته على الترتيب.وذكر الاتحاد الإيطالي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن القائمة المكونة من 38 لاعباً، شهدت تواجد المدافع رافائيل تولوي لاعب أتالانتا وماتيو ريتشي لاعب وسط فريق سبيزيا للمرة الأولى.وجاءت قائمة المنتخب الإيطالي كالتالي:حراسة المرمى: أليسيو كراجنو (كالياري) – جيانلويجي دوناروما (ميلان) – أليكس ميريت (نابولي) – سلفاتوري سيرجو (تورينو)الدفاع : فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون بالميري (تشيلسي الإنجليزي)- جيان ماركو فيراري (ساسولو) – أليساندرو فلورينيزي (باريس سان جيرمان الفرنسي)- مانويل لازاري (لاتسيو) – جيانلوكا مانسيني (روما) – ليوناردو سبينازولا (روما) – رافائيل تولوي ( أتالانتا).خط الوسط : نيكولا باريلا ( إنتر ميلان) – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – بريان كريستانتي (روما) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – رولاندو ماندراجورا (تورينو) – لورينزو بلجريني (روما) – ماتيو بيسينا (أتالانتا) – ماتيو ريتشي (سبيزيا) – ستيفانو سينسي (إنتر ميلان)- روبرتو سوريانو (بولونيا) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).الهجوم :أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو ) – فيدريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – ستيفان الشعراوي (روما) – فيتشنزو جريفو (فرايبورج الألماني) – شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي)- مويس كين (باريس سان جيرمان الفرنسي).ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الثالثة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات سويسرا وبلغاريا وإيرلندا الشمالية وليتوانيا.



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