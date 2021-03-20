نائبة تكشف تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل بشأن حصة الإقليم وتتحدث عن “تمرد”

2021/03/20 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت , تفاصيل اتفاق الكتل السياسية مع الإقليم بشان حصتهم بالموازنة , مشيرة الى وجود “تمرد” من قبل اغلب أعضاء مجلس النواب على الاتفاق وقد جمعوا تواقيع لمناقشة المواد المتعلقة بالاقليم كل على الانفراد .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رؤساء الكتل السياسية توافقوا مع ممثلي الإقليم على استلام 230 برميل يوميا دون ان يحددوا الكمية التي يستخرجها الإقليم خاصة وان الإقليم يسيطر على ابار نفط خارج حدود الإقليم والتي تقع في كركوك وغيرها ” .وأضافت ان ” الاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وممثلي الإقليم تم على حساب الخطط الاستثمارية والمحافظات”، مبينة أن “الاتفاق انجز بسرعة دون معرفة سر هذا الاتفاق ” .وأشارت نصيف الى ان ” اغلب النواب ممن لا يطيعون رؤساء كتلهم طاعة عمياء تمردوا على الاتفاق وبدأو بجمع تواقيع يطالبون فيه مناقشة البنود المتعلقة بالافليم كل مادة على انفراد ” , مرجحة ” عدم تمرير الموازنة اليوم لهذا السبب” .



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