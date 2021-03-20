2021/03/20 | 11:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية تعتقل محللا سياسيا كان ضابطا في مخابرات صدام حسين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تعتقل محللا سياسيا كان ضابطا في مخابرات صدام حسين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تعتقل محللا سياسيا كان ضابطا في مخابرات صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).