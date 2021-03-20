كشف مخطط اماراتي - امريكا في كربلاء المقدسة

2021/03/20 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة بالعراق عن تفاصيل مخطط خطير تقوده خلية مكونة من كبار ضباط الجيش العراقي السابق مدعومة من قبل شخصيات في ...

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