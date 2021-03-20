اربيل.. امسية لتعريف كتاب عن الكورد في المناطق الاثرية

2021/03/20 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت أمسية، مساء امس الجمعة في المركز الثقافي لمكتبة مموزين بمجمع داون تاون باربيل ، حول تعريف كتاب (تعريف الكورد في المناطق الاثرية) للكاتبة سارا سردار.

وخلال الامسية تحدث، هيوا ممثل المركز الثقافي والدكتور نشوان خوشناو الكاتبة عن مؤلفها ، والجميع اشاروا الى اهمية الكتاب الذي يتحدث عن علاقة الكورد بتاريخهم القديم واهمية الاثار الذي يبين قوة وجودهم التاريخي

واعتبر الكتاب من الكتاب الاكاديمية رغم انه تم تاليفه على اساس الصحافة ، وكانت الامسية بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين ورواد المكتبة .

PUKmedia/ متابعة- زيد محمود

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