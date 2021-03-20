المكتب السياسي يهنئ جماهير كوردستان بعيد نوروز

2021/03/20 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، برقية تهنئة الى جماهير شعب كوردستان بمناسبة عيد نوروز.

وجاء في البرقية:

بمناسبة قدوم العيد القومي، عيد نوروز، نهنء جماهير شعب كوردستان، ونبعث باقات ورود الربيع من جبال كوردستان الى الكورد فردا فردا.

ان نوروز يمثل عيدا قوميا للكورد واشارة للحرية ومحاربة للظلم والاستبداد.



في هذا العيد، نؤكد على رسالتنا الوطنية لشعبنا وجميع القوى والاطراف السياسية، بضرورة تمتين وحدة الصف وان نستمر في النضال السلمي والدمقراطي عن طريق الوئام وووحدة الصف، لتحقيق الحقوق الدستورية والقومية والديمقراطية وتحقيق الحلول السلمية والديمقراطية المشروعة للعشب الكوردي.

ان عيد نوروز تزامن مع الذكرة الـ30 على انطلاق انتفاضة عام 1991 في كركوك الكوردستانية، والتي قلدت تاج انتصار الثورة على رأس حمرين في حدود الوطن.

نبارك عيد نوروز لأهالي كركوك الصامدين ونبعث سلام الأمل والوفاء الى ارواح شهداء الانتفاضة الابرار في كركوك.

نأمل ان يكون هذا العيد مبعثا للسلام والاستقرار والراحة.



ان شعبنا يستحق حياة افضل، بعد سنوات عديدة من التضحيات والمعاناة المليئة بالالام.

PUKmedia ترجمة

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