2021/03/20 | 11:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر ميسنيكوف، عن المنتجات والأغذية التي تساهم بإطالة عمر الإنسان.وقال الطبيب ميسنيكوف خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “روسيا 1”: “تحدثنا عن هذه المنتجات كثيرا وتحدثنا أنها عبارة عن رطل من الخضار والفواكه المختلفة”، مستشهدا ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص.وأضاف الخبير الروسي قائلا: “من هذه الأغذية هي الخضروات والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك والنبيذ الأحمر وتناول المكسرات وخاصة اللوز، بالإضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والثوم”، مشددا على أن “هذه المنتجات أثبتت أنها تطيل العمر”.وفي الوقت نفسه، أشار ميسنيكوف إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).