هيئة الاستثمار تحدد سببين لارتفاع أسعار الزيت والسكر

2021/03/20 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني حددت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، سببين لارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق المحلية.وقالت رئيس الهيئة سها النجار لـ”المركز الخبري الوطني” إن “معمل الاتحاد للزيوت والسكر في بابل يعد أكبر معمل للمنتجات الغذائية في العراق وهو معمل خاص 100٪”، مضيفةً أن “المعمل ينتج 4 آلاف طن من السكر يومياً، و2400 […]

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