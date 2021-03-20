لجنة الاصلاح الرياضي تباشر عملها بشكل رسمي

2021/03/20 | 11:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادباشرت لجنة الاصلاح الرياضي المشكلة من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعملها بشكل رسمي.وقال عضو اللجنة صباح عبد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الاصلاح الرياضي باشرت عملها بشكل رسمي، حيث سنوسع العمل في الايام المقبلة ليشمل لجان اخرى”.واوضح ان “اللجنة تحاول قدر الامكان تقليل المشكلات في الرياضة العراقية، بعدما وردتنا شكاوى من قبل عدد كبير من الرياضيين والتي سننظر بها لإرجاع الحق الى صاحبه”.يذكر ان اللجنة تتألف من النجم الدولي السابق غانم عريبي والحكم الدولي السابق صباح عبد والنجم الدولي السابق باسل كوركيس.



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