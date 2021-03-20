مصدر: عدم حضور أغلب النواب إلى البرلمان رغم تحديد موعد جلسة الموازنة

2021/03/20 | 11:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بعدم حضور غالبية النواب إلى مبنى البرلمان حتى الآن، رغم تحديد موعد عقد جلسة إقرار الموازنة المالية لعام 2021.وقال المصدر، إن “القسم الأكبر من النواب غير حاضرين حتى الآن إلى مبنى البرلمان رغم تحديد موعد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الموازنة عند الساعة العاشرة صباحاً”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، يوم أمس الجمعة، حصول توافق على عقد جلسة البرلمان صباح اليوم السبت لتمرير الموازنة.

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