2021/03/20 | 11:50 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 مارس 2021 | 11:47 صباحاً

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الرد السريع ينفذ واجبا أمنيا في قضاء الطارمية لملاحقة المطلوبين

شارك اللواء الثاني فرقة الرد السريع في واجب تفتيش وانتشار في قضاء الطارمية للبحث عن المطلوبين والقيام بعمليات استباقية لبسط الأمن والاستقرار في مناطق حزام بغداد.

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