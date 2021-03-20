فرض الحجر مجددا على البولنديين وثلث الفرنسيين وسط إحباط متزايد جراء كوفيد-19

2021/03/20 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الحجر مجددا اعتبارا من السبت على البولنديين وثلث الفرنسيين إنما بشروط مخففة عن قبل وسط تزايد شعور الإحباط حيال القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في بعض الدول مثل كندا والنمسا وبلغاريا.وأقرت الحكومة الفرنسية ثالث إغلاق خلال عام يشمل … Readmore

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