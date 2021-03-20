طلب نيابي بتحويل أحد أقضية العراق إلى محافظة

2021/03/20 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية بالموافقة على تحويل قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار إلى محافظة ومنحه تخصيصات مالية أسوة بقضاء حلبجة.

وقالت نصيف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 اذار 2021): "إننا لن نتكلم عن عدم دستورية المطالبة بإعلان حلبجة محافظة مستقلة، فالمشكلة لا تتعلق بالجانب المعنوي بقدر ما تتعلق بالجانب المالي، فإذا أراد الإقليم تحويل حلبجة وكرميان وكلار وسيد صادق ورانية وزاخو إلى محافظات بشرط عدم اعطائها تخصيصات مالية فلا يوجد مانع من استحداث 50 محافظة في الإقليم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء مطارات للسفر بينها بدلاً من تكبد عناء السفر نصف ساعة بالسيارة".

واضافت، ان "مطالبة البعض بإعلان حلبجة محافظة تتمتع بتخصيصات مالية قد أتاح لنا الفرصة لنخطو خطوة مماثلة في الجنوب، فإذا كانت حجة الإقليم بأن حلبجة تعرضت للقصف والإبادة، فقضاء الجبايش أيضا تم تجفيف مسطحاته المائية وأحرقت نباتاته وأبيدت فيه كل اصناف الحيوانات والطيور وتعرض سكانه للقصف والإبادة والتهجير، وبالتالي نطالب بجعله محافظة ومنحه تخصيصات مالية".

وتابعت أن "الخير قادم للجنوب، وهذه دعوة لأهالي المناطق التي تعرضت للقصف عام 1991 في كربلاء والنجف للمطالبة بإعلان مناطقهم كمحافظات مستقلة ورفع أصواتهم للمطالبة بتخصيصاتهم المالية".

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