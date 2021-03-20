نائبة: جلسة مجلس النواب ستعقد الساعة الواحدة ظهرا.. وهذا ما يخص سعر الصرف

2021/03/20 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت النائبة، عائشة المساري، اليوم السبت، ان موعد الجلسة سيكون الساعة الواحدة ظهرا.وقالت “بعد الانتهاء من اجتماع رئاسة المجلس مع اللجنة المالية وقادة الكتل السياسية ووضع اللمسات الاخيرة سيتم عقد جلسة مجلس النواب اليوم الساعة 1 ظهراً من أجل إقرار الموازنة الاتحادية العامة”.واكدت على ان “يكون في هذه الموازنة التي سنصوت عليها اليوم …

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