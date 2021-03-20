بالصور.. حريق كبير وانفجار عبوات غاز في الغزالية

2021/03/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشب حريق في مجمع لبيع غاز التبريد في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان فرق الدفاع المدني تواصل عمليات اخماد حريق نشب في مجمع لبيع غاز التبريد في منطقة الغزالية.وتابع ان الحريق تسبب بانفجار عبوات الغاز، ما صعب مهمة اخماد النيران داخل المجمع

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