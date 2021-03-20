استشهاد فلاح بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2021/03/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت (20 آذار 2021)، باستشهاد فلاح جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فلاحاً استشهد بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعي في أطراف قرية الدواليب، قرب ناحية المنصورية، 45 كم شرق بعقوبة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات ما حصل".

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