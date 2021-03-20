2021/03/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد ضد أهداف محددة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بسبب الخروقات الأمنية الاخيرة، انطلاق عملية أمنية جديدة في قضاء الطارمية، والمناطق المحيطة به شمالي بغداد".

وأضاف، أن "القوات الأمنية لديها اهداف محددة ومرسومة بهذه العملية".

وأعلنت قيادة فرقة الرد السريع، في وقت سابق اليوم السبت، تنفيذ واجب أمني في قضاء الطارمية لملاحقة المطلوبين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان "اللواء الثاني فرقة الرد السريع شارك في واجب تفتيش وانتشار في قضاء الطارمية بالاشتراك مع طيران الجيش للبحث عن المطلوبين والقيام بعمليات استباقية لبسط الأمن والاستقرار في مناطق حزام بغداد".

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