القبض على متهمين بتنفيذ/25/ سرقة في واسط

2021/03/20 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ القت مفارز قسم مكافحة الاجرام في واسط القبض على متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد صلاح خيون لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان المتهمين اعترفا بتنفيذهما /25/عملية سرقة لمنازل ومحال تجارية "./ انتهى

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