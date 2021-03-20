واشنطن وبكين تختتمان في ألاسكا محادثات “صعبة” ولكن “بناءة”

2021/03/20 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فريديرك براون وفرانشيسكو فونتيماجي في واشنطن اختتمت الولايات المتحدة والصين الجمعة يومين من المناقشات “الصعبة” ولكن “البناءة”، غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين وشكّل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.وأكد دبلوماسيون أميركيون الجمعة … Readmore

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