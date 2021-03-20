المتظاهرون المناهضون للانقلاب في بورما يتحدون حملة الخوف التي تقودها المجموعة العسكرية

2021/03/20 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء بورما مجددا يوم السبت متحدين المجموعة العسكرية التي تسعى بشكل متزايد لسحق الانتفاضة بحملة من العنف والتخويف.وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من السلطة … Readmore

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