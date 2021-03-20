الوائلي: الكاظمي أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية

2021/03/20 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي إن هنالك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة اغلبها في اقليم كردستان، مبيناً أن الكاظمي أوعز أكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في اقليم كردستان، وبالتالي فإن اغلاق هذه المعابر والمنافذ تكون مسؤولية قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الاقليم.

واكد الوائلي ان منافذ الاقليم لم تخضع الى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية حتى الان، ولم ينفذ الاقليم قرار مجلس الوزراء، موضحا ان الموضوع متوقف على موافقة الاقليم والانفتاح على هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، من اجل ان تكون هناك سيطرة كاملة على كافة المنافذ العراقية بما فيها منافذ الاقليم.

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