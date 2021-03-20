2021/03/20 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأجيل إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" وعلى متنه 38 قمرا اصطناعيا بينها أقمار للسعودية والإمارات وتونس بسبب تغير حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية.

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