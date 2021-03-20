التربية تعلن انطلاق امتحانات نصف السنة في جميع المحافظات عدا كردستان

2021/03/20 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

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انطلقت امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لطلبة المراحل الابتدائية والثانوية وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة.

وذكرت وزارة التربية في بيان أن الامتحانات شملت طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الحالي في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن الامتحانات فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية بالتعاون مع الفرق الصحية.

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