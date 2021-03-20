2021/03/20 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر نيابي، السبت، بعدم حضور غالبية النواب إلى مبنى البرلمان حتى الآن، رغم تحديد موعد عقد جلسة إقرار الموازنة المالية لعام 2021.

وقال المصدر إن “القسم الأكبر من النواب غير حاضرين حتى الآن إلى مبنى البرلمان رغم تحديد موعد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الموازنة عند الساعة العاشرة صباحاً”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، أمس الجمعة (19 آذار 2021)، حصول توافق على عقد جلسة البرلمان صباح اليوم السبت لتمرير الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تحديد موعد الجلسة.. تخلف حضور غالبية النواب للبرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تحديد موعد الجلسة.. تخلف حضور غالبية النواب للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).