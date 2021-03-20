2021/03/20 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أصدرت محكمة بريطانيا حكما على المحتال، الذي أنفق أكثر من 175 ألف جنيه إسترليني من أموال النجم الجزائري ونجم فريق مانشستر سيتي رياض محرز لمدة 3 سنوات و3 أشهر.فقد حكمت محكمة سناريسبروك كراون البريطانية على المحتال شريف محمد، البالغ من العمر 32 عاما، بالسجن 44 شهرا.وكان شريف محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 44 شهرا للمحتال الذي سرق النجم الجزائري المركز الخبري الوطني.

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