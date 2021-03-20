مذكرة قبض تكشف سبب اعتقال الصميدعي بالعراق

2021/03/20 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مذكرة قبض صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية، سبب اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي....

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