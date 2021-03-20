أحتفالية مهيبة بعيد يوم المرأة المصرية والعالمية

2021/03/20 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحياءا لاعياد يوم المراة المصرية والعالمية وعيد الام وابتهاجا وتثمينا لانجازاتها ومواقفها النبيلة الهادفة لتنمية المجتمع المصري والمجتمعات في الدول الاسيوية والافريقية ومساعدتها ودعمها لاخيها الرجل في الوصول الى النجاح والنصر والتقدم في كافة المجالات .

نظم الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة المنبثق عن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.. في مقره بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس الثامن عشر من مارس 2021م الجاري وحضور كوكبة من الدبلوماسيين والاعلاميين والمثقفين تقدمتم الاعلامية المبدعة امل مسعود الامين العام للاتحاد والسيد سولبيشيو كونفيادو سفير دولة الفلبين في القاهرة وقرينته والسفير الدكتور الامين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد في القاهرة والسيدة قرينته واركان السفارتين.

كما حضر الفعالية المهيبة رئيسات وعضوات عدد من منظمات المجتمع المدني واعضاء الاتحاد والكاتب الصحفي محمد أبوالمجد، المستشار الإعلامي وأمين صندوق الاتحاد والدكتورة إيمان المنير نائب الأمين العام للاتحاد.

استهل الاحتفال بكلمة من الاعلامية القديرة امل مسعود الامين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة رحبت فيها بضيوف شرف الاتحاد واعضاءه الكرام ودعت الجميع للوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء مؤكدة عزم الاتحاد وطموحه للتواصل والمشاركة بجميع المناسبات الوطنية، والقومية، والدينية، آملين أن تشرفنا في احتفالية مقبلة، بإذن الله، السيدة انتصار السيسي، سيدة مصر الأولى، قرينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

واشارت الامين العام للاتحاد بان مصر تحتفل والعالم أجمع، في شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم..



وأصدقكم القول إن المرأة المصرية تستحق أن نحتفل بها ونكرمها كل يوم، لا كل عام..



فهي الأم..



الزوجة..



الابنة..



الأخت..



الصديقة..



الزميلة..



وهي المعلمة..



المهندسة..



المحامية..



الطبيبة..



الإعلامية..



الصحفية..



الممرضة..



الرياضية ..



وهي أيضًا المدرسة التي تخرج الأجيال، وتصنع النهضة، وتبني الحضارة..



وتربي النشء...



منذ فجر التاريخ..



لمعت أسماء نسائية، أضاءت الدنيا، وأنارت الظلمات، ورسمت الطريق للدنيا بأسرها.

اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم لمحة عن الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، والذي يستضيف احتفالية الليلة.

الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة منظمة مجتمعية..



ثقافية..



تعليمية..



تنموية..



اقتصادية..



دائمة..



غير حكومية..



ومقره القاهرة تأسس في العاشر من شهر مارس 2021م .

ويتكون من الاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات، والجمعيات، والروابط النسائية، من البلدان الأفريقية والآسيوية.

يهدف الاتحاد إلى:

–تمكين المرأة مجتمعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا في دول قارتي أفريقيا وآسيا.

–الدفاع عن حقوق النساء في مختلف المجالات، عبر القنوات المشروعة، ومع احترام الأديان، والعادات والتقاليد الموروثة، في بلدان أفريقيا وآسيا.

–التنمية المجتمعية والصحية والاقتصادية والتعليمية المستدامة للنساء.

–إلقاء الأضواء على النماذج المشرفة للنساء والفتيات، والسعي لتعميم التجارب الناجحة.

–تبني مبادرات تطوير المهارات والإمكانيات والتعليم، ونشر الثقافة، وإصدار المطبوعات والكتب التي تفيد في تحقيق الأهداف السالفة.

–محاربة الأمراض والأوبئة، ونشر ثقافة الوقاية خير من العلاج.

–المشاركة في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، داخل وخارج مصر، وعضوية الاتحادات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشابهة.

–تبني المواهب، والابتكارات، في الدول الأعضاء، وتمويل المشروعات التي تستهدف تطوير الحياة في تلك الدول والمجتمعات.

لعبت المرأة الأفريقية دورًا هامًا في بناء المجتمع الأفريقي، حيث تمتعت بمكانة متميزة أكثر من غيرها لفترة طويلة.



فإلى المرأة يرجع الفضل في قيام المجتمع الزراعي الذي على أساسه تتألف باقي المجتمعات الأخرى، بل وتبنى الحضارات.

أما عن آسيا، فإنها تشكل إحدى أكثر الجبهات إثارة للأمل.



فقد احتفلت تايوان مؤخراً بمرور عاميْن على أول رئيسة لها، تساي إينغ- وين، وتضمّ هيئتها التشريعية الوطنية 43 امرأة (38% من المقاعد).

وحيت الاعلامية أمل مسعود الإعلامي خالد سالم، ووصفته بأنه الغائب الحاضر، مفسرة غيابه بانشغاله في تشييع الجثمان الطاهر لصهره الشهيد النقيب حسين جمال عبد الرحمن، والذي استشهد أمس في انفجار عبوة ناسفة في الشيخ زويد بشمال سيناء.

وأشارت إلى أن الحادث الغادر ارتكبته جماعات الإرهاب والغدر، الذين يلقون تشجيعًا ودعمًا ممن يتشدقون بدعم حقوق الإنسان !! ولا يرون أن أرواح الأبرياء تستدعي الاستنكار أو التنديد أو الرفض، بل يتجاهلون تلك الجرائم الدموية المرعبة، وينتقدون حفاظ الشعوب على تقاليدها وعاداتها وحقوقها المشروعة.

واختتمت الاعلامية امل مسعود كلمتها ..



تحية لكل رجل يدعم زوجته..



تحية لكل امرأة تراعي الله في زوجها..



لتتحقق المقولة الشهيرة: وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم..



ووراء كل امرأة عظيمة رجل أعظم.

وألقى السفير الفلبيني سولبيشيو كونفيادو، سفير دولة الفلبين بالقاهرة كلمة، أشاد خلالها بما يراه ويشهده من تطور كبير في ملف تمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما اكد على اهمية تعزيز العلاقات والتواصل بكافة المجالات بين الشعوب الافريقية والاسيوية والمشاركة الفعالة بالفعاليات والمناشط الثقافية والفنية والرياضية والعلمية والاقتصادية والاعلامية .

وألقت قرينة السفير الفلبيني سولبيشيو كونفيادو، سفير دولة الفلبين بالقاهرة كلمة حيت فيها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية والمرأة المصرية مشيدة بدورها الرائد والحيوي في خدمة المجتمع المصري .

واكد السيد السفير الأستاذ الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير دولة تشاد بالقاهرة في كلمته على اهمية دعم مسيرة المرأة في افريقيا واسيا وتجاوز العقبات التي تواجهها وتسهيل امورها ومتطلباتها ومساندتها في عملها في المؤسسات والمنظمات والدوائر الحكومية وغير الحكومية .

واوضح السفير الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري مقارنة بين أوضاع المرأة في أفريقيا قبل سنوات، وأوضاعها اليوم، مشيرًا إلى أن تحسنًا كبيرًا وواضحًا قد طرأ على مستوى التعليم، والمساواة بين الذكور والإناث، فضلًا عن الاهتمام بالصحة والثقافة.

ثم استمع الحضور إلى كلمة الشيخة أمل الحمود الصباح، رئيسة الاتحاد، من دولة الكويت، والتي توجهت بالتهاني والتبريكات للجميع بالنجاح الكبير الذي تحقق حتى الآن، ودعت الله تعالى، أن يمن بنعمة الشفاء على الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، وأن يتمكن من الحضور في الاحتفالية المقبلة كما استمع الحضور إلى كلمة الدكتورة ميثاء الهاملي، نائب رئيس الاتحاد، عبر تطبيق ( ZOOM ) .

واكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار رئيس لجنة الثقافة والتوعية المجتمعية بالاتحاد بدعوتها كل رجل، وكل امرأة، إلى التسامح، وعدم تمسك كل منهما برأيه؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى الشقاق وخراب البيوت، لا سيما أن نسبة الطلاق والانفصال تزداد بمعدلات خطيرة.

وفي ذات السياق اكد الاعلامي العراقي المستشار ابراهيم محمد شريف مدير المركز الاعلامي العراقي في مصر والشرق الاوسط على اهمية تنفيذ كل البرامج والخطط التي يرسمها الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة لتحقيق النجاحات والانجازات بكافة المجالات لما يعزز التنمية المجتمعية .

واقترح الشريف تقديم دعوة رسمية سيدة العراق الاولى قرينة فخامة الرئيس العراقي الدكتورة سرباخ محمد سعيد صابر لحضور الاجتماع المقبل للاتحاد كما دعا الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة الى فتح ابواب التعاون والتواصل بين الواعضات المصريات وشقيقاتهن الواعضات العراقيات عبر تبادل الخبرات والزيارات ومشاركتهن في دورات تدريبية توعوية وتنموية لتعزيز مهامهن كواعضات في المجتمع العراقي ..

كما اقترح الاعلامي العراقي ابراهيم الشريف الى تشكيل لجنة في الاتحاد تهتم بالشباب والرياضة لتنفيذ الدورات والبطولات الرياضية والشبابية التي تجمع قلوب شباب الدول الافريقية والاسيوية على ارض الكنانة الحبيبة واستعداده لتنظيم البطولة الاولى للاتحاد بالبيسبول ( 5 ) للفتاة المصرية والافريقية والاسيوية يوم الجمعة الثاني من ابريل 2021م او يوم الجمعة التاسع من ابريل 2021م في مركز شباب الجزيرة في القاهرة بمشاركة كل من ( مصر – العراق – الفلبين – تشاد – السودان – اليمن – ليبيا ) او اي مواعيد اخرى يرتأيها الاتحاد حيث يؤمن الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول تجهيزات البطولة والملعب والفرق .

كما تم تناول الحضور عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا تمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والرياضية والعلمية والثقافية ورعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال بكافة صوره وتوفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلاتهم، فضلاً عن مبادرات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام الحفل قدمت الإعلامية أمل مسعود الدروع التذكارية و ( تورتة ) باسم الاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، احتفاءً بست الحبايب وبالضيوف الكرام.

PUKmedia - القاهرة – ابراهيم محمد شريف

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